Спортсмены завоевали два первых места в программе «дуйлянь»
С 22 по 25 сентября в Анапе проходила V летняя спартакиада молодёжи России, где выявили лучших спортсменов в 50 видах спорта. 177 сильнейших спортсменов по ушу из 29 субъектов страны демонстрировали своё мастерство и превосходство в борьбе за призовые места.
В командном зачёте сборная Бурятии заняла второе место. В парной работе в программе «дуйлянь» спортсмены республики завоевали два первых места. Также ушуисты Бурятии выиграли два «серебра» в программе «даошу» («сабля») и бронзовую медаль в программе «гуньшу» («посох»). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Ушуисты Бурятии стали вторыми на спартакиаде молодёжи
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