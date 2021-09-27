Иркутянин взял медаль на гран-при по дзюдо

Общество, Фото: федерация дзюдо России

Спортсмен завоевал бронзовую награду в весовой категории до 73 кг



Иркутский спортсмен Махмадбек Махмадбеков стал бронзовым призёром турнира мировой серии гран-при по дзюдо. Соревнования проходили с 24 по 26 сентября в Загребе в Хорватии.



Махмадбек выступал в весовой категории до 73 килограммов и провёл пять схваток, став обладателем бронзовой награды. Первое место в этом весе занял спортсмен из Азербайджана Хидаят Хейдаров. Серебряную медаль выиграл Виктор Стерпу (Молдавия). Ещё одна бронза - у Марка Христова (Болгария).



Напомним, Махмадбек Махмадбеков тренируется в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

