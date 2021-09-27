В колонии прошёл День открытых дверей
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей для родственников осуждённых. Им представлена возможность своими глазами увидеть, как живут, учатся и работают их близкие.
Мероприятие началось с экскурсии. Гости посетили производственные объекты, на которых трудятся женщины, и общежития отрядов, где они проживают. В конце экскурсии посетителям продемонстрировали видеоролики о буднях исправительного учреждения, подготовленные осуждёнными.
Родственники осуждённых дали интервью для студии кабельного телевидения учреждения. Они пожелали женщинам вести законопослушный образ жизни, не нарушать режим содержания и стремиться к условно-досрочному освобождению, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ родственникам осуждённых устроили экскурсию по колонии
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