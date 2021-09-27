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Улан-удэнцы стали победителями фестиваля танца «Manula Dance Fest»

Улан-удэнцы стали победителями фестиваля танца «Manula Dance Fest»
Общество,  Фото:pixabay.com
Также номинации выиграли представители Иркутска и Читы

Гала-концертом и награждением победителей завершился первый забайкальский фестиваль танца «Manula Dance Fest» в Чите. Участники проекта состязались в командных танцевальных поединках «Best Dance Show». Лучшие выступили на сцене ДК Железнодорожников.

- Я рада, что у нас все получилось, и об этом говорят отзывы в социальных сетях, слова участников из разных городов, в том числе и крупных хэдлайнеров. Для нас это очень важно. Мы планируем забайкальский межрегиональный фестиваль «Manula Dance Fest» проводить ежегодно осенью, - отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

В номинации «Best Dance Show Pro» первое место заняла команда «38+1» из Иркутска с номером «Навсегда». Вторым стал образцовый ансамбль танца «Росинки Забайкалья» с номером «11Б», третье место получила команда «IUC» из Читы.

В категории «Best Dance Show Kids» победу одержала команда «RRJ» из Улан-Удэ с номером «На всю планету Земля». «Росинки Забайкалья» с номерами «Выше гор» и«Чистить зубы – тоже искусство» заняли второе и третье места.

В номинации «Best Dance Show Малая форма» первое место завоевал дуэт Дмитрия Богаченко и Алексея Сапалева из Читы с номером «БатькАм». Вторым стал сольный исполнитель – Тэша из Улан-Удэ с номером «Тоншит. Третье место поручила Сардана Иванова из Иркутска.

- Фестиваль объединил около 350 участников, более 25 коллективов из Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Новосибирска, разных населённых пунктов Забайкальского края. Уверен, что этот проект станет в нашем крае доброй традицией, – рассказал хэдлайнер фестиваля танцовщик, хореограф Дмитрий Богаченко.

Напомним, забайкальский фестиваль танца «Manula Dance Fest» прошёл в Чите впервые и объединил на своей площадке танцовщиков современных и уличных направлений из разных регионов страны, а также известных гостей – участников шоу-проекта «Танцы». В течение трёх дней для конкурсантов проходили баттлы и мастер-классы от приглашённых хореографов.

Хэдлайнерами фестиваля стали танцовщик, хореограф, лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, участник шоу «Танцы на ТНТ» Дмитрий Богаченко, титулованный танцор и хореограф Алексей Симба, танцовщик, хореограф, победитель последнего сезона шоу «Танцы на ТНТ» Алексей Мечетный и преподаватель отделения современного танца Московского губернского колледжа искусств, хореограф шоу «Танцы на ТНТ» Светлана Лутошкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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