Спартакиаду народов Забайкалья выиграли буряты

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Забайкальского края

В Чите прошли традиционные соревнования диаспор и общин



Спартакиада народов Забайкалья прошла в Чите с 25 по 26 сентября на территории стадиона «Локомотив». Более 120 человек из восьми представителей различных диаспор и общин приняли участие в соревнованиях.



- Все участники показали самые лучшие и достойные результаты в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Спартакиада проводилась в четырнадцатый раз. По итогам соревнований, первое место заняла Забайкальская региональная общественная организация бурят. Второе место у узбекской диаспоры. Третье место заняли представители армянской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

