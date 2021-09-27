В Чите прошли традиционные соревнования диаспор и общин
Спартакиада народов Забайкалья прошла в Чите с 25 по 26 сентября на территории стадиона «Локомотив». Более 120 человек из восьми представителей различных диаспор и общин приняли участие в соревнованиях.
- Все участники показали самые лучшие и достойные результаты в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Спартакиада проводилась в четырнадцатый раз. По итогам соревнований, первое место заняла Забайкальская региональная общественная организация бурят. Второе место у узбекской диаспоры. Третье место заняли представители армянской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Спартакиаду народов Забайкалья выиграли буряты
Общество, Фото:
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