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В районную больницу в Бурятии поступило новое оборудование

В районную больницу в Бурятии поступило новое оборудование
Общество,  Фото:minzdrav_03
Аппаратура повысит качество диагностики

В Гусиноозёрскую центральную районную больницу поступило новое оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Современные аппараты повысят качество исследований и безопасности медицинской деятельности, а также сократят сроки установления диагноза, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

В Гусиноозёрской ЦРБ установлены и введены в эксплуатацию:

Система видеоэндоскопическая. Большой плюс этого аппарата в том, что видео демонстрируется на экране — это намного удобнее для врача. Аппарат используется в диагностическом отделении ЦРБ для проведения процедур колоноскопии и гастроскопии. Также в отделении обновлены аппараты: гастроскоп и бронхоскоп. Установлена новая мойка для гибких эндоскопов.

Впервые в Гусиноозерской ЦРБ появился рентгеновский костный денситометр для исследования плотности костной ткани. Благодаря этому аппарату врач сможет осмотреть структуру костей, произвести диагностику выявления остеопороза.

Для полостных операций в отделение хирургии поступил новый электрохирургический высокочастотный аппарат для монополярной и биполярной коагуляции.

В отделении профилактики специалисты используют новый компьютерный спирометр, необходимый для диагностики нарушения вентиляционной способности лёгких. Ранее в Гусиноозерской ЦРБ использовался простой спирометр. Новый аппарат оснащён специальной программой, он выдаёт протокол обследования, а по нему врач даёт заключение. Сейчас аппарат эксплуатируется для проведения углублённой диспансеризации больных перенёсших COVID-19.


Так же обновлены в стационарных отделения функциональные кровати. В поликлинику поступило два комплекса программно-аппаратный суточного мониторирования артериального давления; медицинские шкафы и стерилизатор воздушный.

- Первичная медико-санитарная помощь – фундамент всего здравоохранения. Именно с неё начинается общение пациента с врачом. В этом году программа не закончится, она рассчитана до 2024 года. Благодаря программе модернизации первичного звена наша больница будет соответствовать современным стандартам. Аппаратура, полученная в рамках программы, повысит качество диагностики, - отметил главный врач Гусиноозерской ЦРБ Баир Бальжинов.
больница

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