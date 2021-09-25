В районную больницу в Бурятии поступило новое оборудование





В Гусиноозёрскую центральную районную больницу поступило новое оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.Современные аппараты повысят качество исследований и безопасности медицинской деятельности, а также сократят сроки установления диагноза, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.В Гусиноозёрской ЦРБ установлены и введены в эксплуатацию:Система видеоэндоскопическая. Большой плюс этого аппарата в том, что видео демонстрируется на экране — это намного удобнее для врача. Аппарат используется в диагностическом отделении ЦРБ для проведения процедур колоноскопии и гастроскопии. Также в отделении обновлены аппараты: гастроскоп и бронхоскоп. Установлена новая мойка для гибких эндоскопов.Впервые в Гусиноозерской ЦРБ появился рентгеновский костный денситометр для исследования плотности костной ткани. Благодаря этому аппарату врач сможет осмотреть структуру костей, произвести диагностику выявления остеопороза.Для полостных операций в отделение хирургии поступил новый электрохирургический высокочастотный аппарат для монополярной и биполярной коагуляции.В отделении профилактики специалисты используют новый компьютерный спирометр, необходимый для диагностики нарушения вентиляционной способности лёгких. Ранее в Гусиноозерской ЦРБ использовался простой спирометр. Новый аппарат оснащён специальной программой, он выдаёт протокол обследования, а по нему врач даёт заключение. Сейчас аппарат эксплуатируется для проведения углублённой диспансеризации больных перенёсших COVID-19.Так же обновлены в стационарных отделения функциональные кровати. В поликлинику поступило два комплекса программно-аппаратный суточного мониторирования артериального давления; медицинские шкафы и стерилизатор воздушный.- Первичная медико-санитарная помощь – фундамент всего здравоохранения. Именно с неё начинается общение пациента с врачом. В этом году программа не закончится, она рассчитана до 2024 года. Благодаря программе модернизации первичного звена наша больница будет соответствовать современным стандартам. Аппаратура, полученная в рамках программы, повысит качество диагностики, - отметил главный врач Гусиноозерской ЦРБ Баир Бальжинов.