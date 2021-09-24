Представители учреждения посетили швейный цех колонии
Женскую исправительную колонию №7 в Улан-Удэ посетили представители МБУ «Горсвет».
Они побывали в швейном цеху, где начальник колонии Евгений Слабухин продемонстрировал образцы выпускаемой швейной продукции. По итогам встречи было принято важное решение.
- В ходе встречи достигнута договорённость о пошиве комплектов нательного белья для работников муниципального бюджетного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сошьют бельё для работников «Горсвета»
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