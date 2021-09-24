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В Улан-Удэ осуждённые сошьют бельё для работников «Горсвета»

В Улан-Удэ осуждённые сошьют бельё для работников «Горсвета»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Представители учреждения посетили швейный цех колонии

Женскую исправительную колонию №7 в Улан-Удэ посетили представители МБУ «Горсвет».

Они побывали в швейном цеху, где начальник колонии Евгений Слабухин продемонстрировал образцы выпускаемой швейной продукции. По итогам встречи было принято важное решение.

- В ходе встречи достигнута договорённость о пошиве комплектов нательного белья для работников муниципального бюджетного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.





осужденные

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