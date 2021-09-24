В Улан-Удэ осуждённые сошьют бельё для работников «Горсвета»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Представители учреждения посетили швейный цех колонии



Женскую исправительную колонию №7 в Улан-Удэ посетили представители МБУ «Горсвет».



Они побывали в швейном цеху, где начальник колонии Евгений Слабухин продемонстрировал образцы выпускаемой швейной продукции. По итогам встречи было принято важное решение.



- В ходе встречи достигнута договорённость о пошиве комплектов нательного белья для работников муниципального бюджетного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.











