В Чите состоится эстафета памяти Алексея Грабаря

В соревнованиях примут участие школьники и студенты



25 сентября в столице Забайкалья состоится XV традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая памяти первого декана факультета физического воспитания Читинского государственного пединститута Алексея Грабаря. За победу в соревнованиях будут бороться команды школьников, а также сборные вузов и ссузов Читы.



По традиции спортивное мероприятие откроет парад участников, который начнётся в 10:00 возле корпуса факультета физической культуры и спорта Забайкальского госуниверситета. Старт соревнованиям будет дан в 11:00.



По информации пресс-службы ЗабГУ, в маршрут эстафеты, которая пройдёт по центральным улицам Читы, входит 20 этапов, имеющих протяжённость от 150 до 400 метров.



Сборные, показавшие лучшее время, будут награждены переходящими кубками, дипломами и ценными подарками. Команды, занявшие вторые и третьи места, также получат ценные призы и дипломы соответствующих степеней.



В связи с проведением эстафеты 25 сентября будет перекрыто движение автотранспорта по улице Журавлёва от улицы Чкалова до улицы Бабушкина с 9:00 до 12:30 часов для организации и проведения эстафеты.



- Движение транспорта будет временно ограничено по маршруту следования эстафеты с 10:30 до 12:30 по улице Журавлёва от улицы Чкалова до улицы Бабушкина, далее по улице Бабушкина от улицы Журавлева до улицы Ленинградская, далее по улице Ленинградская от улицы Бабушкина до улицы Новобульварной, далее по улице Новобульварная от улицы Ленинградская до улицы Богомягкова, затем по улице Богомягкова от улицы Новобульварная до улицы Чкалова, далее по улице Чкалова от улицы Богомягкова до улицы Журавлева, - сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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