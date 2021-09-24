Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Моя малая родина»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители получат дипломы и ценные подарки



Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая родина» объединит молодых людей от 14 до 35 лет, которым есть что рассказать о своей родной земле – о своей малой Родине, её истории, культуре и о своих предках, прославивших её.



Молодёжь Бурятии может принять участие в номинациях:

- «История моего сельского населённого пункта» — история сельского населённого пункта, история создания, основные вехи развития населённого пункта, природно-климатические особенности местности, численность населения, информация о предприятиях и учреждениях социально-бытовой сферы, работающих на территории населённого пункта, доска почёта;

- «Крестьянские родословные» – рассказ о своих предках, история семейного рода, историю и фото/видео крестьянских родословных;

- «Традиции народов России» – повествование о традициях своего народа, обрядах, верованиях, культурных ценностях, традиционных праздниках;

- «Сельские наблюдения» – фенологические наблюдения за растениями;

- «Деревня моей мечты – деревня будущего» – сочинение о деревне своей мечты, о том, какой вы видите её в будущем.



Заявка подаётся на сайте www.rssm.su до 31 октября. До 31 декабря конкурсные работы оценят члены жюри. Авторы лучших проектов получат дипломы и ценные подарки, а их руководители – благодарности от организаторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение 12+

