В Бурятии начался этнофорум старообрядцев

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Из разных регионов России в республику приехали делегаты III встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума»



В Бурятию на этнофорум «Всестарообрядческий съезд» (0+) приехали представители общественно-культурных старообрядческих организаций, общин древлеправославной церкви, учёные из Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, Иркутска, Саянска, Москвы. В их числе Максим Пашинин из Москвы – председатель правления культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума, координатор старообрядческих общественных организаций России.



22 сентября в детском саде №64 «Колокольчик» города Улан-Удэ состоялась первая диалоговая площадка «Практика внедрения учебно-методического комплекса по приобщению детей к семейской культуре». Здесь общество культуры семейских Бурятии уже не первый год проводит обучающую программу для малышей по изучению народных обычаев и традиций, языка и быта семейских-старообрядцев Забайкалья. Такой опыт обучения дошкольников на базе детсада – единственный в России. В цикл образовательной программы входят занятия на темы: «Семейское подворье», «Школа юных экскурсоводов», художественная мастерская «Кружева на окошках», «Семейская кухня» и другие.



Гости форума посетили кафедральный собор Сибирской митрополии русской древлеправославной церкви в Улан-Удэ.



Далее делегаты этнофорума обсудят актуальные вопросы по сохранению и популяризации культуры старообрядцев, поделятся своим опытом. В программе форума с 22 по 25 сентября запланировано проведение круглого стола, диалоговых площадок. Они пройдут как в Улан-Удэ, так и в районах: Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском. Гости посетят национальную библиотеку, где хранятся редкие фолианты – старообрядческие церковные книги, древлеправославные соборы, музеи-усадьбы, познавательные маршруты.



В рамках встречи старообрядцев мира в Бурятии проходит также V международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» (0+), посвящённый памяти Веры Долженко, заслуженного работника культуры республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

