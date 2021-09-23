Днём по республике +12, +17, местами +7, +12
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 сентября по республике: местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -2, -7, днём +12, +17, местами +7, +12.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +13, +15.
Местами по Бурятии небольшие дожди
Общество, Фото:
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