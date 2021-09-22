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Скончался почётный гражданин Читы и экс-управляющий «Читаэнерго»

Скончался почётный гражданин Читы и экс-управляющий «Читаэнерго»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Заслуженному энергетику Аркадию Остроумову было 92 года

22 сентября на 93-м году жизни скончался почётный гражданин Читы, заслуженный энергетик Российской Федерации, ветеран труда Аркадий Михайлович Остроумов.

Родившийся в феврале 1929 года на территории нынешней Ивановской области, к моменту приезда в Забайкалье Аркадий Михайлович был уже опытным специалистом-энергетиком. Он принимал участие во вводе в эксплуатацию энергообъектов в Красноярском крае и Магаданской области. В 1965 году его командировали в Читу на должность главного инженера строящейся ТЭЦ-1. Вскоре он возглавит станцию и отдаст 10 лет своей жизни становлению предприятия. В 1982 году Аркадий Михайлович был назначен управляющим «Читаэнерго». На этот период его работы пришёл ряд знаменательных событий: энергосистема области была подключена к объединённой энергосистеме Сибири, начато строительство Харанорской ГРЭС, развивалась электрификация сельских поселений.

Аркадий Михайлович Остроумов работал в Читинском горисполкоме, администрации Читинской области, был руководителем группы специалистов-энергетиков в Монголии. После выхода на заслуженный отдых, активно занялся общественной деятельностью. Был членом общественной палаты, Читинского городского совета ветеранов, занимался вопросами экологического состояния озера Кенон, рек Ингода, Чита, Шилка и Аргунь.

- Аркадий Михайлович был настоящим профессионалом своего дела, убеждённым оптимистом и просто очень хорошим и душевным человеком. Он искренне радел за родную отрасль и Забайкалье, отдав им себя целиком и посвятив всю сознательную жизнь. Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Аркадия Михайловича Остроумова, всем, кто знал этого замечательного человека. Память о нём навсегда останется в наших сердцах! – сообщает администрация городского округа «Город Чита».
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