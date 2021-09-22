Двухметровая бронзовая композиция установлена на одной из самых музыкальных улиц города
В Иркутске на улице Урицкого установили скульптуру музыканта с балалайкой. Открытие нового культурного объекта приурочили к 360-летию областного центра.
– Это уникальная скульптура, аналогов которой нет в других городах нашей страны. И очень символично, что она установлена на одной из самых музыкальных улиц Иркутска, – отметил на церемонии открытия заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.
– Задумка создать такую композицию и установить её в Иркутске появилась несколько лет назад. Сначала мы планировали сделать скульптуру только балалайки. Но потом поняли, что без человеческих рук она не будет «звучать». Поэтому родился образ молодого музыканта, который играет на инструменте и несёт эту музыку людям. С одной стороны, это совершенно современная история. С другой, это посыл не забывать свои корни. Такой инструмент, как балалайка, жив и актуален, – рассказал автор идеи создания скульптуры, музыкант Евгений Смирнов.
Высота скульптуры – порядка двух метров. Вес – около 400 кг. Композиция выполнена из бронзы, сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.
В Иркутске появилась скульптура балалаечника
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