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Жители Иркутской области создали книги для слабовидящих детей

Жители Иркутской области создали книги для слабовидящих детей
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
На конкурс было представлено 85 работ

В Иркутской области подвели итоги регионального конкурса по изготовлению тактильных рукодельных книг для слабовидящих и незрячих детей. Для участия в нём было представлено 85 работ. Их выполнили 108 человек – это студенты Иркутского областного колледжа культуры, библиотекари, школьники, пенсионеры, активисты Иркутской, Зиминской, Тайшетской, Тулунской, Усольской, Усть-Илимской организаций всероссийского общества слепых.

Конкурс по изготовлению тактильных книг проходит в регионе во второй раз. В этом году он был посвящён Году Байкала, легендам, природе и животным великого озера.

Участники соревновались в трёх номинациях. «Лучшей сказкой о Байкале» признана работа Ольги Ларионовой из города Алзамай Нижнеудинского района. В номинации «Лучшая книга о животных Байкала» победило самодельное издание «Нерпёнок», которое сделали ученики иркутской специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения №8. «Лучшей познавательной книгой о Байкале» стала работа «Эндемики озера Байкал». Её выполнили ученики Зонской средней общеобразовательной школы Аларского района. Текст в ней написан на русском и бурятском языках.

- Главная задача работ — помощь слепому или слабовидящему ребёнку в познании и восприятии окружающего мира. Поэтому при создании книг мастера использовали самые разные материалы, в том числе, традиционные - ткани, картон, цветную бумагу, природные компоненты. Книги с текстом укрупнённого шрифта сопровождаются текстом по Брайлю. Его напечатала на специальном принтере сотрудник библиотеки Елена Домбровская, – отметила директор Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Валентина Лаптева.

Тактильные книги участников конкурса представлены на выставке (0+) в Иркутской областной специальной библиотеке для слепых. Если авторы будут не против, то их работы останутся в фондах библиотеки. Её сотрудники совместно с волонтёрами с 2010 года изготавливают рукодельные тактильные книги для незрячих детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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