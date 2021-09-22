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В Улан-Удэ ведущие хирурги провели мастер-класс

В Улан-Удэ ведущие хирурги провели мастер-класс
Общество,  Фото:пресс-служба РКБ им. Н.А. Семашко
Местным врачам продемонстрировали три показательные операции

Травматологическое отделение республиканской больницы имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ посетили специалисты из клиник федерального медико-биологического агентства разных городов России для проведения показательных операций. Специально для этого на безвозмездной основе были предоставлены эндопротезы для пациентов.

Как сообщает пресс-служба республиканской больницы, за два дня хирурги провели три операции: два эндопротезирования коленного сустава и одно — тазобедренного. Операции прошли успешно, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Впервые в практике травматологов Бурятии был использован протез «полипропилен-металл» — двухкомпонентный эндопротез, который позволяет применять его в случае наличия у пациента аллергической реакции на металл или необходимости использования более эластичных комбинаций.

- Надеемся, что в дальнейшем местные коллеги смогут максимально использовать тот опыт, который они получили в ходе показательных операций, — отметил Андрей Полынский, клинический консультант федерального Западно-Сибирского медицинского центра (г. Омск).
здравоохранение медицина Бурятия операция мастер-класс хирургия Улан-Удэ

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