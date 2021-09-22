Выпускник специализированной школы мечтал стать поваром
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина помогла поступить в техникум ребёнку с особенностями развития.
- В мой адрес обратилась мама мальчика с особенностями развития. Ребёнок выпускник специализированной школы, мечтал стать поваром, поэтому летом поданы документы в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум на обучение по адаптированным программам профессионального обучения по профессии «Повар». Поступить не удалось, так как средний балл свидетельства об обучении был чуть ниже проходного, а мест было всего 12, - сообщила в соцсети Наталья Ганькина.
⠀
Мама обратилась в министерство образования и науки республики с просьбой решить вопрос с зачислением сына, а также рассмотреть возможность увеличения числа бюджетных мест в образовательных учреждениях для детей с особенностями развития.
- Министерством образования и науки РБ нарушений при отказе в приёме в образовательное учреждение не выявлено. Рассматривая обращение, поступившее в мой адрес, я направила поручение в министерство образования и науки республики провести повторно проверку обоснованности отказа для зачисления на обучение в образовательное учреждение по адаптированным программам профессионального обучения, - продолжает Наталья Ганькина.
⠀
Министерством проведена проверка и не исключена возможность зачисления мальчика путём перераспределения контрольных цифр приёма на 2021-2022 учебный год. «В итоге вопрос решен положительно! Мама подала заявление, все необходимые документы, мальчик приступил к занятиям», - заключила детский омбудсмен республики.
В Бурятии помогли поступить в техникум ребёнку с особенностями развития
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это маршруты под номерами 7 и 8
Военные из Бурятии прибыли в Монголию на учение «Селенга-2021»
Раньше водители не всегда пропускали здесь детей
Находящихся на Байкальском тракте людей предупреждают о медведе
Дети бегали, подтягивались, отжимались и прыгали в длину
Выпускник специализированной школы мечтал стать поваром
Случай попал в смешную подборку новостей «Вечернего Урганта» в начале выпуска
48% заражений с начала пандемии приходится на улан-удэнцев
Краснокнижных зверьков, вероятно, становится всё меньше
Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное время
Иск в суд подал прокурор
Чемпионам не помешало даже то, что в родной Бурятии таких высотных зданий нет
Состав сборной России по вольной борьбе определился на сборах в Сочи
Горожан пригласят на мастер-классы, лекции и занятия
В игре на инструментах посоревнуются учащиеся и преподаватели