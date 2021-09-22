В Бурятии помогли поступить в техникум ребёнку с особенностями развития

Выпускник специализированной школы мечтал стать поваром



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина помогла поступить в техникум ребёнку с особенностями развития.



- В мой адрес обратилась мама мальчика с особенностями развития. Ребёнок выпускник специализированной школы, мечтал стать поваром, поэтому летом поданы документы в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум на обучение по адаптированным программам профессионального обучения по профессии «Повар». Поступить не удалось, так как средний балл свидетельства об обучении был чуть ниже проходного, а мест было всего 12, - сообщила в соцсети Наталья Ганькина.

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Мама обратилась в министерство образования и науки республики с просьбой решить вопрос с зачислением сына, а также рассмотреть возможность увеличения числа бюджетных мест в образовательных учреждениях для детей с особенностями развития.



- Министерством образования и науки РБ нарушений при отказе в приёме в образовательное учреждение не выявлено. Рассматривая обращение, поступившее в мой адрес, я направила поручение в министерство образования и науки республики провести повторно проверку обоснованности отказа для зачисления на обучение в образовательное учреждение по адаптированным программам профессионального обучения, - продолжает Наталья Ганькина.

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Министерством проведена проверка и не исключена возможность зачисления мальчика путём перераспределения контрольных цифр приёма на 2021-2022 учебный год. «В итоге вопрос решен положительно! Мама подала заявление, все необходимые документы, мальчик приступил к занятиям», - заключила детский омбудсмен республики.





