Улан-удэнцу пришлось отстаивать право на досрочную пенсию

Иск в суд подал прокурор



Улан-удэнец обратился в прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на нарушение его пенсионных прав.



Пенсионный орган отказал мужчине в досрочном назначении страховой пенсии по старости. В льготный стаж мужчины не включили период работы машинистом погрузочно-разгрузочной машины в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих эту работу.



В ходе прокурорской проверки от бывшего работодателя мужчины были получены необходимые документы. Это позволило прокурору района обратиться в суд за защитой пенсионных прав гражданина.



- Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил и обязал пенсионный орган назначить досрочно страховую пенсию по старости с момента подачи заявления о назначении пенсии. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

