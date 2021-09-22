В игре на инструментах посоревнуются учащиеся и преподаватели
В Забайкалье стартовал приём заявок на участие в V краевом фестивале-конкурсе исполнителей инструментальной музыки «Классика и современность». Мероприятие пройдёт с 1 по 2 марта 2022 года на базе Забайкальского училища искусств.
Ежегодно в начале марта в игре на различных музыкальных инструментах состязаются учащиеся и преподаватели детской школы искусств города Читы и края, а также студенты училища искусств. Фестиваль-конкурс проводится среди солистов и ансамблей по основным номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Баян, аккордеон», «Домра, балалайка», «Гитара», «Оркестровые инструменты», «Инструментальные ансамбли» и «Учитель-ученик».
Конкурсанты будут показывать своё мастерство в трёх категориях: младшая (учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств), старшая (студенты) и категория «Маэстро» (преподаватели).
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по электронной почте на адрес: zti.metodist@yandex.ru до 15 февраля 2022 года. Более подробная информация о проекте содержится на сайте краевого училища искусств.
Конкурс «Классика и современность» учреждён в 2017 году Забайкальским краевым училищем искусств. Он задумывался как проект среди студентов училища. В 2019 году получил статус краевого фестиваля-конкурса. В соответствии с названием «Классика и современность» обязательным требованием для всех участников, как сольных исполнителей, так и ансамблей, было исполнение произведения современного композитора. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье стартовал приём заявок на музыкальный фестиваль
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