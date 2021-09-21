Музею историю пожарной охраны Бурятии исполнилось 10 лет

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

История музея началась в сентябре 2011 года



20 сентября музей истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии отметил 10 лет со дня образования. С тех пор там побывали тысячи посетителей - учащиеся школ, студенты и другие граждане, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



История музея началась в сентябре 2011 года. Возглавил его человек подполковник внутренней службы Иван Козулин, около 50 лет отдавший службе в пожарной охране. Сейчас его дело продолжает ветеран пожарной охраны Виктор Сергеев. Вся его биография связана с государственным пожарным надзором, в частности, с предупреждением пожаров.



В музее находятся исторические материалы и экспонаты, отражающие историю и развитие пожарно-спасательного дела в республике. В том числе это скульптурные композиции - конно-бочечный ход, пожарные, выносящие из огня детей, работа пожарных Верхнеудинска и современного Улан-Удэ. Также здесь есть ручной насос, при помощи которого в своё время подавали воду для тушения пожаров, мотоцикл «Урал», экипировка пожарных и др. В своё время многие экспонаты служили верой и правдой пожарным.



Во втором зале посетители знакомятся с развитием добровольной пожарной охраны, гражданской обороной, спасательными службами республики, государственной инспекцией по маломерным судам. В музее большую часть представляют экспозиции и о ветеранах-фронтовиках и выдающихся героях-огнеборцах.



- Мы пытаемся донести до молодого поколения не только то, как была организована противопожарная защита более 350 лет назад, но и знакомим их с современными средствами пожаротушения и спасения людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Показываем документальные фильмы про профессию пожарного-спасателя, обучающие ролики, - говорит начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Виктор Сергеев.



