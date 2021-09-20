Также состоялся большой хурал
19 сентября в Тугнуйском дацане «Даши Чойнхорлин» Мухоршибирского района Бурятии прошёл ежегодный большой Сахюусан хурал: подношение и восхваление Гомбо, Чойжал, Лхамо, Намсарай сахюусанов и освящение двух субурганов: «Лхабаб субурган» и «Чобрул субурган».
Освящение субурганов и Сахюусан хурал провели ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.
Один субурган установлен от рода Дугаровых улуса Галтай. Ступа-субурган под названием «Лхабаб» установлена, чтобы учение Будды всегда пребывало в Тугнуйской долине. Второй субурган построен Тугнуйским дацаном для помощи будущим ширээтэ-ламам и ламам дацана. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В дацане Бурятии прошло освящение двух субурганов
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