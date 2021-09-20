В дацане Бурятии прошло освящение двух субурганов

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Также состоялся большой хурал



19 сентября в Тугнуйском дацане «Даши Чойнхорлин» Мухоршибирского района Бурятии прошёл ежегодный большой Сахюусан хурал: подношение и восхваление Гомбо, Чойжал, Лхамо, Намсарай сахюусанов и освящение двух субурганов: «Лхабаб субурган» и «Чобрул субурган».



Освящение субурганов и Сахюусан хурал провели ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.



Один субурган установлен от рода Дугаровых улуса Галтай. Ступа-субурган под названием «Лхабаб» установлена, чтобы учение Будды всегда пребывало в Тугнуйской долине. Второй субурган построен Тугнуйским дацаном для помощи будущим ширээтэ-ламам и ламам дацана. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

