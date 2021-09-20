Баскетболистки БГУ выиграли чемпионат Бурятии

В соревнования участвовали женские команды



Команда Бурятского государственного университета заняла первое место на чемпионате Бурятии по баскетболу среди женских команд. Игры проходили в течение нескольких игровых дней по круговой системе, сообщает пресс-служба БГУ.



- Чемпионат получился не такой тяжёлый для нас! Все команды уверенно играли, было тяжело в целом в этом сезоне, так как команда в новом составе и ещё нет сыгранности, – рассказали победительницы.

