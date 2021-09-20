Гиревик из Бурятии побил рекорд России





Василий Недорезов и Дмитрий Коломин завоевали бронзовые медали.





В городе Алушта завершился Кубок России по гиревому спорту. Как сообщила всероссийская федерация гиревого спорта, сборная Бурятии завоевала общекомандное серебро.Спортсмен из Бурятии Сергей Каргин стал победителем Кубка России. В дисциплине длинный цикл он зафиксировал гири весом по 32 кг 76 раз.Также победителем стал Андрей Рассадин. Он побил свой же рекорд России. В двоеборье он выполнил 131 раз упражнение толчок и 207 – упражнение рывок. Сумма двоеборья составила 234,5 очков.