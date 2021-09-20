Спортсмены выиграли две серебряные награды у юниоров и взрослых
Воркаут-атлеты Забайкальского края Николай Гончаренко и Кирилл Радченко завоевали два вторых места на чемпионате России по воркауту, который прошёл с 18 по 19 сентября в Екатеринбурге. Спортсмены впервые представляли край на этом турнире.
- Наша сборная впервые принимала участие в чемпионате России, две медали говорят о высоком уровне подготовки у нас в регионе. Мы долгие годы развивали воркаут, организовывали десятки соревнований и мастер-классов, усиленно тренировались, пропагандировали спорт среди молодёжи и вот мы можем составлять конкуренцию другим регионам. Это даёт стимул развиваться дальше, показывает юным атлетам, что им есть куда расти, – рассказал президент краевой федерации воркаута Николай Гончаренко
Николай Гончаренко стал вторым в категории «Взрослые», Кирилл Радченко завоевал медаль в категории «Юниоры». В чемпионате приняли участие 57 атлетов разных возрастов из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Воркаутеры Читы завоевали медали чемпионата России
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