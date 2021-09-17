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В Бурятии наградили лучших лесников

В Бурятии наградили лучших лесников
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Награды получили сотрудники отрасли от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников

Ежегодно в третье воскресенье сентября празднуется день работников леса. В правительстве Бурятии в пятницу, 17 сентября, состоялось награждение лучших сотрудников лесной отрасли, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сотрудникам лесной отрасли – от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников и главных лесничих — были вручены государственные награды с присвоением почётного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства», почётные грамоты Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», благодарственные письма полномочного председателя президента Российской Федерации в ДФО, а также Народного Хурала.


Так, например, почётным званием «Заслуженный работник лесного хозяйства Бурятии» награждена начальник региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны Людмида Петрова.

Она начала работу техником по учёту пожаров 40 лет назад, а затем стала радиооператором Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Прошла трудовой путь до старшего диспетчера производственно-диспетчерского пункта специализированной службы авиационной охраны лесов Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Затем стала заместителем начальника республиканского пункта диспетчерского управления. В настоящее время Людмила Николаевна является начальником регионально-диспетчерской службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Почётной грамотой Народного Хурала отмечен начальник технического отдела Кикинского лесхоза Виктор Зайцев. Он проработал в лесном хозяйстве 33 года, награждён почётными знаками «10 лет безупречной службы в государственной лесной охране» и «За помощь в ликвидации ЧС» в 2015 году в Черёмушках Прибайкальского района.

- За свою трудовую деятельность ни разу у меня не было сомнений, что я выбрал именно правильную профессию. Я горжусь этим. Лесник – это действительно призвание, потому что мы работаем и днём, и ночью, и в жару, и в непогоду. И мы всегда готовы идти тушить пожар, ловить черных лесорубов или помогать людям, - рассказал Виктор.

Не остались обделены вниманием и парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, принимавшие участие в тушении лесных пожаров в Якутии и Иркутской области. Они награждены благодарственными письмами ФБУ «Авиалесоохрана».

Профессия лесника – это не только тушение лесных пожаров, это ещё и цифровизация лесного фонда, борьба с незаконными рубками и вредителями, постоянное восстановление лесов, отвод лесосек и контроль за лесопользователями, а также воспитание подрастающего поколения, учёт земель. В лесном хозяйстве Бурятии День работников леса отмечают более 2000 сотрудников: это сотрудники 37 лесничеств, специалисты 26 лесхозов, лесной спецназ и работники «Лесресурс», «Центр защиты леса». Также этот праздник отмечают лесозаготовители и работники лесообрабатывающей промышленности.



лесники

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