 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

Чите помогут в проектах по строительству жилья

Чите помогут в проектах по строительству жилья
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Полпред президента пообещал выделить финансирование для Забайкалья

В рамках рабочей поездки в Забайкальский край заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился со строительством школы в Чите и обсудил с губернатором проекты комплексной застройки города.

Глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил вице-премьеру о планах региона войти в программу «Дальневосточный квартал». В Чите краевое правительство и городская администрация предлагает задействовать под жилищную застройку площадку «ЖБИ» площадью 34,4 га, расположенную в границах участка: ул. Красного Восстания – ул. Калинина – ул. Народная – река Чита в Центральном и Железнодорожном административных районах Читы.

Вице-премьер поручил главе региона проработать вопрос по реализации комплексной застройки и обсудить проект с населением.

- Люди живут в своих домах. Может быть, они захотят отсюда уехать, а, может быть, и нет. Это воля людей. К вопросу застройки необходимо подходить аккуратно. Надо слушать людей, что они хотят. Собирать, разговаривать с ними. Мы будем строить жильё в Чите и Забайкалье, выделим на это финансирование. Вокруг Читы достаточно много земли. Нужно посмотреть и другие участки, – отметил Юрий Трутнев.

Напомним, что Минвостокразвития России проводит работу по формированию плана по повышению предложения на первичном рынке жилья в субъектах ДФО. Инструментом расширения объёмов строительства жилья, снижения стоимости квадратного метра, а также улучшения стандартов строительства, повышения качества городской среды и развития строительной базы дальневосточных регионов может стать программа «Дальневосточный квартал». В крупных городах Дальнего Востока появятся проекты комплексной жилищной застройки с комфортной планировкой и объектами социальной инфраструктуры. При реализации программы будут учитываться принципы современного жилищного строительства. Для реализации проектов задействуют механизмы территорий опережающего развития, в том числе налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
строительство жилье ДФО Забайкальский край дальневосточный квартал Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чите помогут в проектах по строительству жилья
Чите помогут в проектах по строительству жилья
Общество, 17.09.2021
Полпред президента пообещал выделить финансирование для Забайкалья
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
Общество, 17.09.2021
Предложения о поэтапном снятии ограничений не поддержал Роспотребнадзор
Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Общество, 17.09.2021
Средства пойдут на строительство жилья и ремонт, а также на соцподдержку жителей
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
Общество, 17.09.2021
На площади Советов торжественно встретили героев Паралимипиады в Токио
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
Общество, 17.09.2021
В республике работает 813 избирательных участков
В Бурятии спасённый изюбрёнок всё ещё живёт в дацане
В Бурятии спасённый изюбрёнок всё ещё живёт в дацане
Общество, 17.09.2021
Как выяснилось, ламы спасли не оленёнка, а изюбрёнка
Сода и порошок: Жителям Бурятии рассказали, как тушить пожар своими силами
Сода и порошок: Жителям Бурятии рассказали, как тушить пожар своими силами
Общество, 17.09.2021
Водой ни в коем случае нельзя тушить горящий бензин, керосин, масла
В Бурятии спасённая малышка Адиса начала говорить
В Бурятии спасённая малышка Адиса начала говорить
Общество, 17.09.2021
Сейчас родители Адисы готовятся к плановой госпитализации
В Бурятии герои Паралимпиады встретились с Хамбо Ламой
В Бурятии герои Паралимпиады встретились с Хамбо Ламой
Общество, 17.09.2021
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву устроили почётный приём в Иволгинском дацане. ФОТО
В Улан-Удэ отслужили молебен за здравие пожарных
В Улан-Удэ отслужили молебен за здравие пожарных
Общество, 17.09.2021
Молебен прошёл в честь иконы «Неопалимая Купина»
В Бурятии могут разрешить добычу золота частным лицам
В Бурятии могут разрешить добычу золота частным лицам
Общество, 17.09.2021
На вопрос о вольном приносе золота ответил глава Бурятии
В Бурятии наградили лучших лесников
В Бурятии наградили лучших лесников
Общество, 17.09.2021
Награды получили сотрудники отрасли от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников
Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках
Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках
Общество, 17.09.2021
«Нормальное и естественное желание», - прокомментировал глава Избиркома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^