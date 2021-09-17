Чите помогут в проектах по строительству жилья

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Полпред президента пообещал выделить финансирование для Забайкалья



В рамках рабочей поездки в Забайкальский край заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился со строительством школы в Чите и обсудил с губернатором проекты комплексной застройки города.



Глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил вице-премьеру о планах региона войти в программу «Дальневосточный квартал». В Чите краевое правительство и городская администрация предлагает задействовать под жилищную застройку площадку «ЖБИ» площадью 34,4 га, расположенную в границах участка: ул. Красного Восстания – ул. Калинина – ул. Народная – река Чита в Центральном и Железнодорожном административных районах Читы.



Вице-премьер поручил главе региона проработать вопрос по реализации комплексной застройки и обсудить проект с населением.



- Люди живут в своих домах. Может быть, они захотят отсюда уехать, а, может быть, и нет. Это воля людей. К вопросу застройки необходимо подходить аккуратно. Надо слушать людей, что они хотят. Собирать, разговаривать с ними. Мы будем строить жильё в Чите и Забайкалье, выделим на это финансирование. Вокруг Читы достаточно много земли. Нужно посмотреть и другие участки, – отметил Юрий Трутнев.



Напомним, что Минвостокразвития России проводит работу по формированию плана по повышению предложения на первичном рынке жилья в субъектах ДФО. Инструментом расширения объёмов строительства жилья, снижения стоимости квадратного метра, а также улучшения стандартов строительства, повышения качества городской среды и развития строительной базы дальневосточных регионов может стать программа «Дальневосточный квартал». В крупных городах Дальнего Востока появятся проекты комплексной жилищной застройки с комфортной планировкой и объектами социальной инфраструктуры. При реализации программы будут учитываться принципы современного жилищного строительства. Для реализации проектов задействуют механизмы территорий опережающего развития, в том числе налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

