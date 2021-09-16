В Улан-Удэ открылся центр общественного наблюдения

- У нас выезжает мобильная группа, либо мы связываемся с нашими общественными наблюдателями. Мы подготовили 900 человек, которые находятся на всех избирательных участках от общественной палаты Бурятии. У нас здесь работает экспертная группа, то есть мы даём комментарии ко всем ситуациям, которые могут случиться. Будет открыт пресс-центр для журналистов. Вся информация, все сводки будут передаваться полностью, - рассказала первый заместитель председателя общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.







Завтра, 17 сентября, в Бурятии, как и во всей России, стартуют выборы депутатов Государственной Думы. Для пресечения нарушений или фальсификаций на избирательных участках в Улан-Удэ сегодня начал свою работу центр общественного наблюдения. В нём на широкоформатную панель будет выводиться изображение с камер с 362 избирательных участков. Всего в Бурятии 813 участков.- 362 участка – это наиболее крупные участки. На них в совокупности включено более 73% избирателей. Охват – абсолютное большинство, - рассказал председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.На остальных участках будут работать видеорегистраторы. В случае конфликтных ситуаций эксперты будут обращаться к записям.Если нарушение будет выявлено по камерам, работающим в режиме реального времени, по этим фактам будут реагировать специально созданные мобильные группы.В этом году трансляция с участков будет идти на служебный портал. Доступ к служебному порталу осуществляется через личный кабинет участника избирательного процесса на «Госуслугах» и учётную запись для Центра общественного наблюдения. Чтобы получить доступ, необходимо иметь подтверждённую учетную запись на портале «Госуслуг», иметь личный кабинет избирательной комиссии, политической партии или кандидата и иметь статус участника избирательного процесса.Председатель общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров считает, что такие меры позволят сделать избирательный процесс ещё более прозрачным.- Если какие-то умышленные нарушения допускаются со стороны членов избирательной комиссии, это рассматривается в рамках уголовного производства. Сегодня регламент избирательной комиссии настолько прописан, что отклониться очень трудно. Но я прошу иметь ввиду, что в составе самих избирательных комиссий, работают представители политических партий, всех. С правом совещательного голоса. То есть они видят всё. Плюс к ним есть наблюдатели от политических партий, от кандидатов и плюс есть наблюдатели от общественной палаты Бурятии, - напомнил Баир Бальжиров.17 сентября трансляция начнётся в 8:00 (по местному времени) и завершится с окончанием избирательных действий 19-20 сентября. То есть видеонаблюдение охватит ввод данных протоколов УИК и составление протоколов ТИК об итогах голосования.