В Бурятии на «горячую линию» по детским товарам поступило 80 обращений

Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 16 по 27 августа проводилась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.



В период работы «горячей линии» поступило 80 обращений.



Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви, а также с эксплуатацией гаджетов школьниками.



- Кроме того, граждан интересовали вопросы о профилактических мерах новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных учреждениях, требованиях к весу школьных принадлежностей для учеников начальных классов, а также об организации рабочего места школьника дома, - сообщили в ведомстве.



Всем обратившимся даны разъяснения. Обращения на неудовлетворительное качество детских товаров и претензии не поступали.





