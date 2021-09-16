Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 16 по 27 августа проводилась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.
В период работы «горячей линии» поступило 80 обращений.
Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви, а также с эксплуатацией гаджетов школьниками.
- Кроме того, граждан интересовали вопросы о профилактических мерах новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных учреждениях, требованиях к весу школьных принадлежностей для учеников начальных классов, а также об организации рабочего места школьника дома, - сообщили в ведомстве.
Всем обратившимся даны разъяснения. Обращения на неудовлетворительное качество детских товаров и претензии не поступали.
В Бурятии на «горячую линию» по детским товарам поступило 80 обращений
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Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви
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