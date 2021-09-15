В столице Бурятии предложили освободить от уплаты земельного налога организации коневодства
В Улан-Удэ хотят отменить земельный налог на территории республиканского ипподрома на Верхней Берёзовке. Вопрос об этом подняли на заседании комитета по финансам горсовета вчера, 14 сентября, сообщили в пресс-службе горсовета.
Реконструкцию ипподрома в Бурятии планируют продолжить в 2022 году.
Для продолжения работ власти региона и АО «Российские ипподромы» создадут совместное предприятие.
Вопрос подробнее рассмотрели на сегодняшнем совместном заседании комитетов горсовета Улан-Удэ. Проект решения вынесли на обсуждение на очередную сессию горсовета, которая состоится 22 сентября.
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
Общество, Фото:
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