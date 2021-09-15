В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии предложили освободить от уплаты земельного налога организации коневодства



В Улан-Удэ хотят отменить земельный налог на территории республиканского ипподрома на Верхней Берёзовке. Вопрос об этом подняли на заседании комитета по финансам горсовета вчера, 14 сентября, сообщили в пресс-службе горсовета.



Реконструкцию ипподрома в Бурятии планируют продолжить в 2022 году.



Для продолжения работ власти региона и АО «Российские ипподромы» создадут совместное предприятие.



Вопрос подробнее рассмотрели на сегодняшнем совместном заседании комитетов горсовета Улан-Удэ. Проект решения вынесли на обсуждение на очередную сессию горсовета, которая состоится 22 сентября.

