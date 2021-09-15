Юные туристы закончили своё путешествие на рафте в посёлке Мясокомбинат
14 сентября в Бурятии состоялись сплавы по реке Уда для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках образовательного проекта «Верный путь». В мероприятии приняли участие дети с Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Улан-Удэ и состоящие на учёте в УИИ УФСИН.
Юные туристы сплавлялись по Уде, начиная с 24 км Хоринской трассы до посёлка Мясокомбинат на рафтах. Во время сплавов они научились правильно работать вёслами и взаимодействовать друг с другом, работая в одной команде.
- Идеально было всё: и отличная несолнечная, безветренная погода, и профессиональные инструктора, и, главное, дети довольные и счастливые! Сегодня они получили возможность воссоединиться с природой, подышать чистым воздухом и зарядиться энергией природы, - сообщили в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ после окончания сплава.
Детей сопровождала команда спасателей МЧС Бурятии.
В Бурятии дети в трудной ситуации сплавились по Уде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лучшими стали победители танкового биатлона
Площадку для её установки выберут жители края
Выставка посвящена юбилею Правобережного округа
Работы планируют завершить в декабре
Её проведут с 27 сентября по 2 октября
Спортсменка выиграла «золото» в индивидуальной гонке на 25 км среди женщин
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ
В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы
Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии
Мужчина потерял годы молодости за преступления, которые, как он говорит, не совершал
Месячник завершится большим субботником