В Бурятии дети в трудной ситуации сплавились по Уде

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Юные туристы закончили своё путешествие на рафте в посёлке Мясокомбинат



14 сентября в Бурятии состоялись сплавы по реке Уда для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках образовательного проекта «Верный путь». В мероприятии приняли участие дети с Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Улан-Удэ и состоящие на учёте в УИИ УФСИН.



Юные туристы сплавлялись по Уде, начиная с 24 км Хоринской трассы до посёлка Мясокомбинат на рафтах. Во время сплавов они научились правильно работать вёслами и взаимодействовать друг с другом, работая в одной команде.



- Идеально было всё: и отличная несолнечная, безветренная погода, и профессиональные инструктора, и, главное, дети довольные и счастливые! Сегодня они получили возможность воссоединиться с природой, подышать чистым воздухом и зарядиться энергией природы, - сообщили в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ после окончания сплава.



Детей сопровождала команда спасателей МЧС Бурятии.

