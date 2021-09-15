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15 сентября

14 сентября

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В Бурятии дети в трудной ситуации сплавились по Уде

В Бурятии дети в трудной ситуации сплавились по Уде
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Юные туристы закончили своё путешествие на рафте в посёлке Мясокомбинат

14 сентября в Бурятии состоялись сплавы по реке Уда для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках образовательного проекта «Верный путь». В мероприятии приняли участие дети с Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Улан-Удэ и состоящие на учёте в УИИ УФСИН.

Юные туристы сплавлялись по Уде, начиная с 24 км Хоринской трассы до посёлка Мясокомбинат на рафтах. Во время сплавов они научились правильно работать вёслами и взаимодействовать друг с другом, работая в одной команде.

- Идеально было всё: и отличная несолнечная, безветренная погода, и профессиональные инструктора, и, главное, дети довольные и счастливые! Сегодня они получили возможность воссоединиться с природой, подышать чистым воздухом и зарядиться энергией природы, - сообщили в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ после окончания сплава.

Детей сопровождала команда спасателей МЧС Бурятии.
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