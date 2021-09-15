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Набережную Иркутска украсили работами местных художников

Набережную Иркутска украсили работами местных художников
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Выставка посвящена юбилею Правобережного округа

14 сентября на набережной реки Ушаковки в Иркутске открылась выставка картин местных художников, посвящённая 25-летию со дня образования Правобережного округа города. Экспозиция организована в рамках проекта «Музей на улицах города».

Иркутяне и гости столицы Восточной Сибири смогут познакомиться с картинами мастеров Сергея Жилина, Регины Присяжниковой, Анастасии Ижганайтене, Александра Имедеева, Владислава Урбаханова, Андрея Шпирко и Марины Синишиной-Шпирко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.

– Благодаря этому проекту произведения иркутских живописцев становятся украшением фасадов домов и общественных пространств, – отметила председатель комитета по управлению Правобережным округом Татьяна Эдельман. – Работы художников Регины Присяжниковой и Сергея Юдина уже размещены на стене дома №27 по улице Российской, Геннадия Шихалева – на фасаде здания №4 по улице Богдана Хмельницкого. В планах – украшение домов, расположенных по адресам Ленина, 8 и Чкалова, 2.

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Иркутск выставка художники музей юбилей

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