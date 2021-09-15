Соревнования пройдут без участия зрителей
Пятый открытый чемпионат по лёгкой атлетике, посвящённый 100-летию Агинской окружной больницы пройдёт 16 сентября на стадионе посёлка Агинское в Забайкальском крае. В этом году, в связи с профилактикой коронавирусной инфекции соревнования проводятся без зрителей.
- Участники должны пройти обязательную термометрию, обработку антисептическим раствором. Судьи и организаторы обязаны находиться в медицинской маске или ином средстве индивидуальной защиты до выхода на спортивную площадку. При нахождении вне площадки всем рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, – отметили организаторы.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, чемпионат будет проводиться в личном первенстве среди мужчин и женщин на дистанциях: бег на 100, 400, 1500, 3000 метров (женщины), 5000 метров (мужчины). Кроме этого, спортсмены посоревнуются в прыжках в длину, прыжках в высоту, эстафете 4 на 100 метров, а также пройдут соревнования среди ветеранов: мужчины старше 40 лет и старше 60 лет пробегут по 2000 метров, женщин старше 35 лет и 55 лет – по 1000 метров. В эстафетах команды составляются из учащихся или выпускников одной общеобразовательной школы, работников и служащих одного предприятия Агинского округа.
Чемпионат проведут на центральном стадионе. Парад открытия начнётся в 10:30.
Возрастное ограничение 0+
В Агинском округе проведут чемпионат по лёгкой атлетике
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия пройдут в Улан-Удэ и посёлке Усть-Баргузин
Соревнования пройдут без участия зрителей
В соревнованиях примут участие юные пловцы Сибири и Дальнего Востока
В программе участвуют школьники из 13 регионов
Её установили в честь забайкальского писателя Олега Димова
Юные туристы закончили своё путешествие на рафте в посёлке Мясокомбинат
Лучшими стали победители танкового биатлона
Площадку для её установки выберут жители края
Выставка посвящена юбилею Правобережного округа
Работы планируют завершить в декабре
Её проведут с 27 сентября по 2 октября
Спортсменка выиграла «золото» в индивидуальной гонке на 25 км среди женщин
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов