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В Агинском округе проведут чемпионат по лёгкой атлетике

В Агинском округе проведут чемпионат по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут без участия зрителей

Пятый открытый чемпионат по лёгкой атлетике, посвящённый 100-летию Агинской окружной больницы пройдёт 16 сентября на стадионе посёлка Агинское в Забайкальском крае. В этом году, в связи с профилактикой коронавирусной инфекции соревнования проводятся без зрителей.

- Участники должны пройти обязательную термометрию, обработку антисептическим раствором. Судьи и организаторы обязаны находиться в медицинской маске или ином средстве индивидуальной защиты до выхода на спортивную площадку. При нахождении вне площадки всем рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, – отметили организаторы.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, чемпионат будет проводиться в личном первенстве среди мужчин и женщин на дистанциях: бег на 100, 400, 1500, 3000 метров (женщины), 5000 метров (мужчины). Кроме этого, спортсмены посоревнуются в прыжках в длину, прыжках в высоту, эстафете 4 на 100 метров, а также пройдут соревнования среди ветеранов: мужчины старше 40 лет и старше 60 лет пробегут по 2000 метров, женщин старше 35 лет и 55 лет – по 1000 метров. В эстафетах команды составляются из учащихся или выпускников одной общеобразовательной школы, работников и служащих одного предприятия Агинского округа.

Чемпионат проведут на центральном стадионе. Парад открытия начнётся в 10:30.

Возрастное ограничение 0+
Агинский Бурятский округ спорт чемпионат легкая атлетика

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