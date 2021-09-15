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В Туве проведут конкурс-фестиваль баранины

В Туве проведут конкурс-фестиваль баранины
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники представят деликатесы из баранины местного производства

С 22 по 23 сентября в Кызыле состоится гастрономический онлайн-конкурс «Фестиваль тувинской баранины». Заявки на участие от предпринимателей, занятых в сфере общественного питания, принимаются до 20 сентября. Конкурсанты должны приготовить изысканное блюдо из тувинской баранины в присутствии жюри. Призовой фонд кулинарного поединка составляет 100 тысяч рублей.

По условиям соревнования участники должны представить деликатесы из баранины местного производства по традиционным или современным национальным рецептам исключительно из экологически чистых продуктов без добавления искусственных усилителей вкуса и красителей. На суд жюри также представляется сервированный стол из других блюд, создающих цельную композицию и представляющих визитную карточку участника.

Свои гастрономические произведения кухмистеры должны будут презентовать в течение трёх минут, при этом члены жюри будут оценивать еду на вкус. За отведённое время повар должен рассказать историю появления блюда, рецепт и порядок его приготовления, вкусовые особенности и полезные свойства, то есть раскрыть всю уникальность выбранного яства.

Обязательное условие: кушанья должны презентоваться с технологическими картами.

Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

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Тува фестиваль конкурс гастрономия мясо

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