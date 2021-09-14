Из города разрешили вывозить животных
В Забайкальском крае отменены ограничения по заразному инфекционному заболеванию животных на территории Читы. Государственная ветеринарная служба региона разрешила вывоз животных из столицы Забайкалья.
- 13 сентября все ограничения по листериозу сняты, поскольку все животные здоровы и инфекция локализована, - заявил заместитель руководителя ветслужбы Денис Богданов.
Напомним, в июле ветеринарная служба в одном из хозяйств Читы выявила листериоз крупного рогатого скота и ввела карантин. Два месяца ветврачи наблюдали за здоровьем животных, проводили необходимые лечебно-профилактические мероприятия.
- Добавим, листериоз – природно-очаговое инфекционное заболевание человека и животных. Оно поражает центральную нервную систему, протекает в тяжёлой форме с высокой летальностью. Встречается заболевание практически у всех видов сельскохозяйственных и домашних животных, декоративной и домашней птицы, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Чите снят карантин по листериозу
Общество, Фото:
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