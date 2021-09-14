В Улан-Удэ верующие отпраздновали 800-летие Александра Невского

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В этот день были вручены награды за особый вклад в жизнь церкви на Бурятской земле



13 сентября в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ состоялись праздничные богослужения, посвящённые празднованию 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского. В день праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил праздничную Божественную литургию.



- За богослужением в этот день молились настоятельница Сретенского женского монастыря игумения Ника (Толмачева), руководитель следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия генерал-майор юстиции Сухоруков Вячеслав Викторович, начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия полковник полиции Гатилов Сергей Николаевич, заместитель начальника управления – начальник отделения по работе с личным составом управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия полковник Лосев Василий Алексеевич, подполковник внутренней службы МВД Российской Федерации Степанова Марина Александровна, атаман ОКО РБ «Верхнеудинское» ЗВКО казачий полковник Бородин Борис Константинович и многие другие, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



По завершении литургии митрополитом была освящена икона Небесного покровителя Забайкальского казачества святого преподобного Алексия человека Божия, а затем духовенством был совершён крестный ход вокруг Одигитриевского собора.



После поздравлений и рассказа о жизни и духовном подвиге святого благоверного великого князя Александра Невского митрополит Иосиф вручил награды за особый вклад в жизнь церкви на Бурятской земле. Епархиальные медали священномученика Ефрема епископа Селенгинского I степени вручены игумену Алексию (Ермолаеву), протоиерею Олегу Матвееву, иерею Роману Хлыбову. Епархиальные медали священномученика Ефрема епископа Селенгинского II степени вручены протоиерею Евгению Седунову, иерею Рустику Сидинкину, иерею Георгию Иванову, протодиакону Максиму Пахолкову. Епархиальные медали священномученика Ефрема епископа Селенгинского III степени вручены игумении Нике (Толмачевой), иеромонаху Николаю Щербакову, протоиерею Александру Вильмову, протоиерею Вадиму Власову, иерею Андрею Савину, иерею Антонию Хинганскому, иерею Виктору Щербакову, иерею Евгению Малофееву, иерею Павлу Науменко, регенту архиерейского хора Борису Овчинникову, уставщику Свято-Одигитриевского собора Анне Калённых. Кроме того, митрополит вручил медаль «Защитник земли Русской Александр Невский» атаману ОКО РБ «Верхнеудинское» ЗВКО казачьему полковнику Борису Бородину и другим представителям казачьих объединений республики.

