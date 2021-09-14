Улан-удэнская колония провела день открытых дверей

Родственники осуждённых своими глазами увидели, как живут их близкие
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для родственников осуждённых прошёл день открытых дверей.
- По сложившейся традиции для посетителей провели экскурсию по учреждению, где они ознакомились условиями содержания, питанием, образовательными и воспитательными программами. После осуждённые выступили перед гостями учреждения с концертной программой, затем они смогли пообщаться со своими родными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Также состоялся приём по личным вопросам руководством учреждения, где родственники осуждённых смогли задать вопросы.
По мнению сотрудников колонии, семья и её поддержка очень важна людям, оказавшимся в местах лишения свободы. Многие из них начинают это осознавать, только оказавшись вдали от дома. Во время таких визитов близкие всячески поддерживают осуждённых, что позволяет убедиться, что их ждут дома.
Воздух местами прогреется до +22
Из Улан-Удэ в Омск можно будет улететь по акции
Родственники осуждённых своими глазами увидели, как живут их близкие
Главный лесничий города показал, из каких крошечных сосенок вырастают леса
«Кровь стынет в жилах», - делится Артур Мурзаханов
Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир
Темпы суточного прироста COVID-19 практически не меняются
Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков
Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Улан-Удэ днём возможен дождь
Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг
Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее
Обряд проведут при участии ограниченного количества людей
Открытие объекта запланировано в октябре-ноябре
Лауреатом стала писательница Алла Озорнина