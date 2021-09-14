Улан-удэнская колония провела день открытых дверей





В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для родственников осуждённых прошёл день открытых дверей.- По сложившейся традиции для посетителей провели экскурсию по учреждению, где они ознакомились условиями содержания, питанием, образовательными и воспитательными программами. После осуждённые выступили перед гостями учреждения с концертной программой, затем они смогли пообщаться со своими родными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.Также состоялся приём по личным вопросам руководством учреждения, где родственники осуждённых смогли задать вопросы.По мнению сотрудников колонии, семья и её поддержка очень важна людям, оказавшимся в местах лишения свободы. Многие из них начинают это осознавать, только оказавшись вдали от дома. Во время таких визитов близкие всячески поддерживают осуждённых, что позволяет убедиться, что их ждут дома.