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Улан-удэнская колония провела день открытых дверей

Улан-удэнская колония провела день открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Родственники осуждённых своими глазами увидели, как живут их близкие

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для родственников осуждённых прошёл день открытых дверей.

- По сложившейся традиции для посетителей провели экскурсию по учреждению, где они ознакомились условиями содержания, питанием, образовательными и воспитательными программами. После осуждённые выступили перед гостями учреждения с концертной программой, затем они смогли пообщаться со своими родными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.


Также состоялся приём по личным вопросам руководством учреждения, где родственники осуждённых смогли задать вопросы.

По мнению сотрудников колонии, семья и её поддержка очень важна людям, оказавшимся в местах лишения свободы. Многие из них начинают это осознавать, только оказавшись вдали от дома. Во время таких визитов близкие всячески поддерживают осуждённых, что позволяет убедиться, что их ждут дома.

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