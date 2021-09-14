В Бурятии встретятся старообрядцы трёх стран

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике пройдёт этнофорум «Всестарообрядческий съезд»



Представители общественно-культурных старообрядческих организаций соберутся в Бурятии на III встречу старообрядцев мира «Путь Аввакума». Участниками этнофорума «Всестарообрядческий съезд», который пройдёт с 22 по 25 сентября, станут представители общественно-культурных старообрядческих организаций из регионов России, Молдавии и Румынии.



- Встреча участников этнофорума «Всестарообрядческий съезд» позволит обсудить актуальные вопросы в сохранении и популяризации культуры старообрядцев, укрепить межрегиональное и международное сотрудничество в различных сферах жизнедеятельности старообрядцев, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В программе этнофорума проведение круглого стола на тему «Сохранение и развитие традиционной духовной и материальной культуры старообрядцев как фактор сохранения российской идентичности». Ряд диалоговых площадок этнофорума пройдёт в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском районах.



Мероприятие пройдёт с соблюдением санитарных требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



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