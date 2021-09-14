Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир



В Казачинско-Ленском районе Иркутской области успешно завершены поиски 35-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального Главного управления министерства внутренних дел.



Сообщение о розыске поступило в дежурную часть полиции несколько дней назад. Выяснилось, что пропавший с друзьями отправились в лес вблизи поселка Улькан. В какой-то момент он отошёл от лагеря. После неудачных самостоятельных поисков его приятели обратились за помощью к полицейским.



Сотрудники уголовного розыска выехали на место, включив сирену. Всю ночь они прочесывали территорию леса и близлежащих окрестностей.



Утром стражи порядка обнаружили разыскиваемого примерно в пяти километрах от места исчезновения.



Выяснилось, что, решив прогуляться в одиночку, мужчина потерял ориентир и заблудился. Верхнюю одежду, питьевую воду и продукты с собой не взял. Ночевал в тайге, и чтобы не замерзнуть, накрывался хвойными ветками.



Оперативники усадили мужчину в служебный автомобиль, напоили горячим чаем и привезли домой. За своевременно оказанную помощь он выразил им искренние слова благодарности.



