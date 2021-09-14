Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир
В Казачинско-Ленском районе Иркутской области успешно завершены поиски 35-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального Главного управления министерства внутренних дел.
Сообщение о розыске поступило в дежурную часть полиции несколько дней назад. Выяснилось, что пропавший с друзьями отправились в лес вблизи поселка Улькан. В какой-то момент он отошёл от лагеря. После неудачных самостоятельных поисков его приятели обратились за помощью к полицейским.
Сотрудники уголовного розыска выехали на место, включив сирену. Всю ночь они прочесывали территорию леса и близлежащих окрестностей.
Утром стражи порядка обнаружили разыскиваемого примерно в пяти километрах от места исчезновения.
Выяснилось, что, решив прогуляться в одиночку, мужчина потерял ориентир и заблудился. Верхнюю одежду, питьевую воду и продукты с собой не взял. Ночевал в тайге, и чтобы не замерзнуть, накрывался хвойными ветками.
Оперативники усадили мужчину в служебный автомобиль, напоили горячим чаем и привезли домой. За своевременно оказанную помощь он выразил им искренние слова благодарности.
Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды
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