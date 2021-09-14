 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 сентября

13 сентября

Популярное

Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды

Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области успешно завершены поиски 35-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального Главного управления министерства внутренних дел.

Сообщение о розыске поступило в дежурную часть полиции несколько дней назад. Выяснилось, что пропавший с друзьями отправились в лес вблизи поселка Улькан. В какой-то момент он отошёл от лагеря. После неудачных самостоятельных поисков его приятели обратились за помощью к полицейским.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место, включив сирену. Всю ночь они прочесывали территорию леса и близлежащих окрестностей.

Утром стражи порядка обнаружили разыскиваемого примерно в пяти километрах от места исчезновения.

Выяснилось, что, решив прогуляться в одиночку, мужчина потерял ориентир и заблудился. Верхнюю одежду, питьевую воду и продукты с собой не взял. Ночевал в тайге, и чтобы не замерзнуть, накрывался хвойными ветками.

Оперативники усадили мужчину в служебный автомобиль, напоили горячим чаем и привезли домой. За своевременно оказанную помощь он выразил им искренние слова благодарности.

пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды
Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды
Общество, 14.09.2021
Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир
Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё трёх пенсионеров
Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё трёх пенсионеров
Общество, 14.09.2021
Темпы суточного прироста COVID-19 практически не меняются
«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову
«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову
Общество, 14.09.2021
Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков
В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
Общество, 14.09.2021
Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 14.09.2021
В Улан-Удэ днём возможен дождь
В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег
В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег
Общество, 13.09.2021
Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг
В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу
В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу
Общество, 13.09.2021
Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее
В Бурятии пройдёт завершающий молебен хозяевам Байкала
В Бурятии пройдёт завершающий молебен хозяевам Байкала
Общество, 13.09.2021
Обряд проведут при участии ограниченного количества людей
В Окинском районе Бурятии откроется новый кинозал
В Окинском районе Бурятии откроется новый кинозал
Общество, 13.09.2021
Открытие объекта запланировано в октябре-ноябре
В Забайкалье вручили литературную премию
В Забайкалье вручили литературную премию
Общество, 13.09.2021
Лауреатом стала писательница Алла Озорнина
Команда ВВО победила в чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту
Команда ВВО победила в чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту
Общество, 13.09.2021
Впервые в соревнованиях участвовали представители МЧС
В Улан-Удэ провели первый концерт колокольного звона
В Улан-Удэ провели первый концерт колокольного звона
Общество, 13.09.2021
Также в этот день состоялось освящение электронного звонаря в Одигитриевском соборе
В Восточном военном округе выбрали лучшего старшину
В Восточном военном округе выбрали лучшего старшину
Общество, 13.09.2021
Конкурс проводился в Забайкальском крае
В Иркутской области отмечают юбилей автора пьесы «Любовь и голуби»
В Иркутской области отмечают юбилей автора пьесы «Любовь и голуби»
Общество, 13.09.2021
Владимиру Гуркину исполнилось бы сегодня 70 лет
Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств
Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств
Общество, 13.09.2021
Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^