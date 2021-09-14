Его разместили на железнодорожной станции города Могоча
На станции Могоча в Забайкальском крае 12 сентября прошёл торжественный митинг, посвящённый открытию памятника-паровоза серии Л «В честь тружеников стальной магистрали, во славу ветеранов железнодорожного транспорта на вечную память будущим поколениям». В мероприятии приняли участие представители ЗабЖД, районных и городских властей, Могочинского регионального совета ветеранов железнодорожного транспорта.
Установленный на постамент паровоз долгое время находился на территории локомотивного депо Ерофей Павлович. В 2021 году руководством Забайкальской магистрали было принято решение восстановить первоначальный облик паровоза и разместить его на станции Могоча в честь тружеников Забайкальской железной дороги.
До станции Могоча паровоз транспортировали в разобранном виде. Здесь силами работников железнодорожных предприятий локомотив очистили от ржавчины, собрали, покрасили и установили на специально подготовленный постамент. Работы по созданию памятника велись в течение 6 месяцев, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
В Забайкалье появился памятник-паровоз
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