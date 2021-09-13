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В Бурятии из уборки леса устроили квест

В Бурятии из уборки леса устроили квест
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Уборка прошла в Муйском районе

Сотрудники Муйского лесхоза приняли участие в спортивно-экологическом квесте. Также в мероприятии приняли участие команды государственных и коммерческих организаций, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На первом этапе квеста участникам предстояло очистить лес от мусора.

- Нам выдали конверт, в котором был маршрутный лист. Мы должны были найти место, которое нам предстояло очистить от мусора. В основном, встречался бытовой мусор: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, а также банки. Во время уборки мы даже нашли детскую шубу. Отходы мы сортировали по видам: стекло, пластик и т.д., - рассказала мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.

Лесники собрали и вывезли более 600 кг мусора. После уборки участники посоревновались в перетягивании каната, метании меча и других конкурсах.

- Задания были очень интересными. К сожалению, мы не заняли призовых мест, но зато провели время с пользой. Такие мероприятия очень необходимы для общения и прививания бережного отношения к природе. Ведь только совместными усилиями мы сможем сберечь нашу природу, - поделились сотрудники Муйского лесхоза.

После мероприятия, лесники и сотрудники администрации озеленили территорию обелиска первооткрывателям БАМа, высадив саженцы рябины и ели.
Лес квест уборка

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