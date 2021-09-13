Председатель еврейской общины Улан-Удэ взял наставничество над осуждённой

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

С 2015 года представители иудейской общины Бурятии регулярно посещают женскую колонию



В женскую исправительную колонию №7 приехал председатель еврейской общины Улан-Удэ Андрей Самсонов.



- С 2015 года представители иудейской общины Бурятии регулярно посещают учреждение. В 2017 году Андрей Эдуардович взял наставничество над одной из осуждённых, исповедующей иудаизм, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Между наставником и его подопечной состоялась беседа. Обсуждались вопросы семьи, воспитания детей, роли женщины в еврейской семье. Андрей Эдуардович передал осуждённой специальную литературу, в которой она найдёт ответы на многие вопросы, которые её волнуют.



Также Андрей Самсонов провёл лекцию для осуждённых женщин по профилактике суицидов, терроризма и экстремизма.



