С 2015 года представители иудейской общины Бурятии регулярно посещают женскую колонию
В женскую исправительную колонию №7 приехал председатель еврейской общины Улан-Удэ Андрей Самсонов.
- С 2015 года представители иудейской общины Бурятии регулярно посещают учреждение. В 2017 году Андрей Эдуардович взял наставничество над одной из осуждённых, исповедующей иудаизм, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Между наставником и его подопечной состоялась беседа. Обсуждались вопросы семьи, воспитания детей, роли женщины в еврейской семье. Андрей Эдуардович передал осуждённой специальную литературу, в которой она найдёт ответы на многие вопросы, которые её волнуют.
Также Андрей Самсонов провёл лекцию для осуждённых женщин по профилактике суицидов, терроризма и экстремизма.
Председатель еврейской общины Улан-Удэ взял наставничество над осуждённой
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