Бурятский театр драмы стал участником фестиваля в Ялте

Жители Ялты увидели спектакль «Старик и море»



С 3 по 11 сентября в Ялте (Республика Крым) проходил III фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень». Девиз театрального форума этого года – «Возвращение в любовь».



В этом году впервые в рамках фестиваля на сцене ялтинского театра имени Чехова принял участие коллектив Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева. К слову, Улан-Удэ и Ялта – города-побратимы.



7 сентября Бурятский театр драмы представил спектакль «Старик и море» по мотивам повести Эрнеста Хэмингуэя. Главную роль сыграл народный артист Бурятии Баста Цыденов.



От имени главы администрации города Ялта Янины Павленко были вручены памятные подарки художественному руководителю Бурятского государственного академического театра драмы Саяну Жамбалову и директору театра Цыпилме Очировой.



В поздравлении в частности, сказано: «В этом году впервые в рамках фестиваля на сцене Ялтинского театра им. А. П. Чехова принимает участие коллектив Бурятского государственного академического театра из Улан – Удэ – города – побратима Ялты. Искренне надеюсь, что дружба между нашими городами – побратимами станет ещё крепче, а сотрудничество - ещё более успешным! Желаю Вам, Вашим коллегам, жителям города Улан – Уде и Республики Бурятия крепкого здоровья, благополучия, процветания, успехов и всего самого доброго!»



В свою очередь, директор театра Цыпилма Очирова пригласила жителей Ялты на озеро Байкал.



