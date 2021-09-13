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В Забайкалье вручили литературную премию

В Забайкалье вручили литературную премию
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
Лауреатом стала писательница Алла Озорнина

В Забайкальском крае лауреатом губернаторской премии имени Михаила Вишнякова в области литературы стала местная писательница Алла Озорнина. Имя победительницы прозвучало на открытии ежегодного литературного праздника «Забайкальская осень» в краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема.

- Я счастлива, что в этот раз детские книги получили наивысшую оценку. Я благодарна всем своим коллегам, которые много лет меня поддерживали, и своей семье, - отметила Алла Озорнина.

На звание лауреата премии и денежный приз претендовали девять писателей-забайкальцев, работающих в разных жанрах литературы. Ия Толстова-Вишнякова, председатель жюри и дочь поэта и прозаика Михаила Вишнякова отметила, что премия учреждена для поддержки творческих людей, литераторов. Конкурс способствует их профессиональному росту. Практически все номинанты этого года – это местные писатели и поэты.

Литературный праздник «Забайкальская осень» продолжится серией разнообразных мероприятий, которые продлятся до 30 сентября. Событие объединит любителей литературы, начинающих и признанных писателей из Забайкалья и других регионов, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
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