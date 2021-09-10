Жители Бурятии потрудились на ремонте стадионов в наказание

Осуждённые к обязательным работам трудятся на благоустройстве



В Еравнинском районе Бурятии осуждённые, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, помогают в благоустройстве села.



- Осуждённые к обязательным работам выполняют общественно-полезные работы в селе Сосново-Озерское. Трое осуждённых задействованы в работах по нанесению разметки пешеходных переходов на улицах села. Также они занимаются ремонтом стадионов, детских площадок и спортивного инвентаря, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Одна из осуждённых к обязательным работам занималась косметическим ремонтом в дугане в селе Сосново-Озёрское.



Обязательные работы появились в Кодексе об административных правонарушениях в 2013 году.



