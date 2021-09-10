В Иркутске открылся Вампиловский фестиваль

Театральное мероприятие проводится в формате режиссёрской лаборатории



В Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова началась режиссёрская лаборатория «Актуальная драма». Это новый формат проведения XIII театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова. Пять режиссёров поставят отрывки спектаклей по современным пьесам и представят их для обсуждения театральных критиков, режиссёров и артистов. Цель лаборатории – практическое знакомство с мастерством молодых режиссёров и творчеством современных драматургов.



- Впервые за всю историю фестиваль современной драматургии имени А. Вампилова проходит без участия театров из других регионов и стран. Раньше они представляли публике свои спектакли. Теперь театр имени Охлопкова предложил абсолютно новый формат фестиваля. Он позволяет не только познакомиться с творчеством молодых режиссёров, но и выбрать лучший эскиз спектакля, который театр хотел бы видеть в своём репертуаре. Здесь и сейчас в лабораторном процессе будут рождаться новые формы работы, – рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.



Для участия в режиссёрской лаборатории Иркутский драмтеатр на конкурсной основе выбрал пять российских режиссёров – Николая Бермана, Виктора Стрельченко, Андрея Шляпина, Евгения Закирова и Александра Баркара. Они представляют разные режиссёрские школы, имеют серьёзный опыт постановок и участия в театральных проектах. Пьесы, которые войдут в афишу, предложили сами режиссёры. Накануне они встретились с артистами драмтеатра, провели читки отрывков пьес. Сегодня начались репетиции.



В постановках будет задействовано больше половины труппы театра – 34 человека. К творческому процессу подключились артисты разных поколений, включая корифеев театрального искусства – Эмму Алексееву и Валерия Жукова, которые служат в драмтеатре уже 60 лет. Эскизы спектаклей будут готовы уже через пять дней. Режиссёрская лаборатория будет идти с 9 по 16 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



- Новый формат проведения фестиваля – это наш эксперимент. Уже сейчас мы видим, что результат будет интересным. В рамках фестиваля современной драматургии всегда проходила и образовательная программа. Мы сохранили эту традицию. К нам приедут два ведущих театральных критика Ольга Сенаторова и Капиталина Кокшенева. Это верные друзья нашего театра и фестиваля. В этом году они проведут круглый стол и лекции, выступят в качестве экспертов на режиссёрской лаборатории и оценят наши спектакли, – пояснил директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов.

