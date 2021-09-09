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В Бурятии руководитель Усть-Баргузинского лесхоза отмечает юбилей

В Бурятии руководитель Усть-Баргузинского лесхоза отмечает юбилей
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Почти 30 лет Юрий Георгиевич стоит на страже лесов Баргузинского района

Сегодня свой юбилей отмечает руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Юрий Георгиевич родился в селе Баянгол Баргузинского района. После окончания школы отправился в Дивногорский лесной техникум по направлению «Лесное хозяйство».

- Я с детства был связан с лесом. Мой дядя работал в Уринском лесничестве, и практически каждое лето я приезжал к нему в гости и помогал по работе. Мне очень понравилась эта доблестная профессия, и я захотел стать таким, как он. В этой профессии много рисков и трудностей, но я горжусь, что стал лесником, - поделился Юрий Георгиевич.

После окончания техникума Юрий Георгиевич вернулся в родной Баргузинский район и начал работать мастером леса в Шанталыкском лесничестве. А уже через некоторое время стал лесничим этого же лесничества. На плечи молодого специалиста легли обязанности по охране и защите тысячи гектаров таёжных лесов Шанталыкского лесничества.

- Когда Юрий Георгиевич пришёл к нам на работу, он показался ещё совсем юным. Но когда приступил к работе, я поняла, что он станет очень хорошим специалистом. У него всегда были идеи и чётко выстроенный план по организации работы в лесничестве, и сейчас он продолжает свое дело в должности руководителя лесхоза. Юрий Георгиевич целиком и полностью посвятил себя лесному хозяйству и всегда переживает за доверенные ему леса и его обитателей, - рассказала специалист отдела кадров Усть-Баргузинского лесхоза Татьяна Колмакова.

Юрий Георгиевич не просто руководит и организовывает работу, а участвует во всех событиях и мероприятиях, будь то посадки леса, тушение пожара или выращивание ещё совсем молодого леса.

- Юрий Георгиевич всегда приходит на помощь к своим коллегам. Помню, как выезжал с ним на пожар и увидел, как он координирует работу и сам рвётся в бой с огненной стихией. Он научил меня многому, когда я только пришёл в лесхоз, - поделился инженер по охране, защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.

Почти 30 лет Юрий Георгиевич стоит на страже лесов Баргузинского района. За многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств, его неоднократно награждали почетными грамотами, благодарственными письмами министерства природных ресурсов и республиканского агентства лесного хозяйства.
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