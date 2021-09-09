В Бурятии руководитель Усть-Баргузинского лесхоза отмечает юбилей

Почти 30 лет Юрий Георгиевич стоит на страже лесов Баргузинского района
Сегодня свой юбилей отмечает руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Юрий Георгиевич родился в селе Баянгол Баргузинского района. После окончания школы отправился в Дивногорский лесной техникум по направлению «Лесное хозяйство».
- Я с детства был связан с лесом. Мой дядя работал в Уринском лесничестве, и практически каждое лето я приезжал к нему в гости и помогал по работе. Мне очень понравилась эта доблестная профессия, и я захотел стать таким, как он. В этой профессии много рисков и трудностей, но я горжусь, что стал лесником, - поделился Юрий Георгиевич.
После окончания техникума Юрий Георгиевич вернулся в родной Баргузинский район и начал работать мастером леса в Шанталыкском лесничестве. А уже через некоторое время стал лесничим этого же лесничества. На плечи молодого специалиста легли обязанности по охране и защите тысячи гектаров таёжных лесов Шанталыкского лесничества.
- Когда Юрий Георгиевич пришёл к нам на работу, он показался ещё совсем юным. Но когда приступил к работе, я поняла, что он станет очень хорошим специалистом. У него всегда были идеи и чётко выстроенный план по организации работы в лесничестве, и сейчас он продолжает свое дело в должности руководителя лесхоза. Юрий Георгиевич целиком и полностью посвятил себя лесному хозяйству и всегда переживает за доверенные ему леса и его обитателей, - рассказала специалист отдела кадров Усть-Баргузинского лесхоза Татьяна Колмакова.
Юрий Георгиевич не просто руководит и организовывает работу, а участвует во всех событиях и мероприятиях, будь то посадки леса, тушение пожара или выращивание ещё совсем молодого леса.
- Юрий Георгиевич всегда приходит на помощь к своим коллегам. Помню, как выезжал с ним на пожар и увидел, как он координирует работу и сам рвётся в бой с огненной стихией. Он научил меня многому, когда я только пришёл в лесхоз, - поделился инженер по охране, защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.
Почти 30 лет Юрий Георгиевич стоит на страже лесов Баргузинского района. За многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств, его неоднократно награждали почетными грамотами, благодарственными письмами министерства природных ресурсов и республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии руководитель Усть-Баргузинского лесхоза отмечает юбилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице России стартовал форум социальных инноваций регионов
Местные жители рассказывают, что из белой реки даже не пьют животные
Почти 30 лет Юрий Георгиевич стоит на страже лесов Баргузинского района
В теплице растут и набираются сил более 400 тысяч сеянцев сосны и лиственницы
Медики провели занятия по оказанию первой помощи
Руководство МУП «Управление трамвая» встретилось с мамой школьницы, с которой произошёл инцидент
Работы идут на Левом берегу
В горах юго-запада синоптики прогнозируют мокрый снег
Страдающий осуждённый обратился за помощью к бурятскому омбудсмену
В рамках тура состоялись семинары для врачей Тункинской центральной районной больницы
Протоколы составили на водителей нескольких маршрутов
Акцию проводят госавтоинспекторы
Договор на ремонт зала уже заключен
Спасатели привозят корм на лодках
Стоимость изготовления каждого знака - 45 тысяч рублей