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В Чите стартует месячник большого футбола

В Чите стартует месячник большого футбола
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе пройдут матчи олимп-первенства России

10 сентября в столице Забайкалья футбольный клуб «Чита» проведёт очередной календарный матч «Группы 2 (1)» олимп-первенства России среди команд клубов футбольной национальной лиги II дивизиона. Соперником забайкальской команды станет футбольный клуб «Динамо-СПб» из Санкт-Петербурга. Этот поединок откроет серию из пяти домашних матчей ФК «Чита» в сентябре.

Помимо матча с «Динамо-СПб», футбольный клуб «Чита» проведёт дома ещё 4 игры: 14 сентября против московского «Кайрата», 18 сентября против одинцовской «Красавы», 26 сентября против футбольного клуба «Тверь» и 30 сентября против «Ленинградца».

- 14 июля футбольный клуб «Чита» впервые встречался с «Динамо-СПб» в своей новейшей истории. Выездной матч проходил в рамках кубка России и получился феерическим – 2:2 в основное время и 11:10 – по пенальти в пользу хозяев поля. В первенствах страны соперники ещё не встречались в очных матчах. А вот читинский «Локомотив» провёл четыре игры против «динамовцев» в первом дивизионе. Оба коллектива имеют по две домашних победы в сезонах 2002 и 2003 годов. «Локо» выигрывал питерцев – 3:0 и 2:0, а соперники – 2:0 и 6:0. Во всех эти играх принимал участие действующий тренерский штаб «быков», – рассказали в футбольном клубе «Чита».

В турнирной таблице текущего сезона «Динамо-СПб» занимает сейчас шестое место, имея в своём активе девять набранных очков. «Чита» пока продолжает идти на 10 строчке с четырьмя набранными баллами. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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футбол Чита спорт первенство России

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