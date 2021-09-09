Велогонщики Иркутской области стали призёрами первенства России

Спортсмены выиграли «бронзу» в парной гонке



Спортсмены Иркутской области Никита Харченко и Никита Барушко завоевали бронзовые медали на первенстве России по велоспорту-шоссе среди юношей 15-16 лет. Соревнования проходили с 6 по 8 сентября в Краснодарском крае.



Ребята в парной гонке на 25 километров финишировали третьими с результатом 33:56. Первое место заняли спортсмены из Сестрорецка с результатом 33:40. Второе место – у велосипедистов из Санкт-Петербурга (33:45).



Напомним, Никита Харченко тренируется в усольском отделении областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». До этого он занимался в ДЮСШ посёлка Михайловка Черемховского района. Его тренерами являются Денис Боровик и Дмитрий Соболев. Шелеховчанин Никита Барушко занимается у тренера Владимира Бурмистрова. В настоящее время оба спортсмена на соревнованиях выступают под руководством тренера Андрея Пустынского. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

