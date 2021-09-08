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В Бурятии табун лошадей отрезало паводком от «большой земли»

В Бурятии табун лошадей отрезало паводком от «большой земли»
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Спасатели приехали к лошадям с едой

В населённых пунктах Бурятии, пострадавших от подтопления, продолжают работать спасатели, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Только вчера спасатели доставили в посёлок Наушки 500 литров бутилированной воды и 40 кг продуктов для граждан. Также они покормили лошадей, которые до сих пор остаются на отрезанном водой острове.


 
В селе Поселье Иволгинского района спасатели перевезли шесть человек, из них двое детей. Также транспортировали сотрудников администрации к пострадавшим домовладениям для описания ущерба.

Работы по оказанию помощи населению продолжаются.

На утро 8 сентября в Кяхтинском районе поверхностными и грунтовыми водами подтоплены 372 придомовые территории, в 10 домах вода находится выше уровня пола.

В Поселье поверхностными и грунтовыми водами подтоплен 361 придомовой участок, в 37 домах вода выше уровня пола.

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