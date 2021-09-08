В Бурятии табун лошадей отрезало паводком от «большой земли»













В населённых пунктах Бурятии, пострадавших от подтопления, продолжают работать спасатели, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Только вчера спасатели доставили в посёлок Наушки 500 литров бутилированной воды и 40 кг продуктов для граждан. Также они покормили лошадей, которые до сих пор остаются на отрезанном водой острове.В селе Поселье Иволгинского района спасатели перевезли шесть человек, из них двое детей. Также транспортировали сотрудников администрации к пострадавшим домовладениям для описания ущерба.Работы по оказанию помощи населению продолжаются.На утро 8 сентября в Кяхтинском районе поверхностными и грунтовыми водами подтоплены 372 придомовые территории, в 10 домах вода находится выше уровня пола.В Поселье поверхностными и грунтовыми водами подтоплен 361 придомовой участок, в 37 домах вода выше уровня пола.