В Бурятии опытные врачи учат молодых специалистов гериатрии

В республике всего три врача-гериатра
С 2020 года Бурятия вошла в пилотный проект «Модель наставничества для специалистов первичного звена здравоохранения в интересах граждан пожилого и старческого возраста». Основное направление проекта наставничества – это развитие навыков работы молодых специалистов первичного звена здравоохранения с пожилыми пациентами и их ближайшим окружением.
- Мы сейчас работаем с нашими коллегами с национального медицинского исследовательского центра, которые занимаются вопросами гериатрии. Гериатрия – это наука, которая говорит нам о том, как организм стареет, как ему не остаться в таком возрасте, чтобы пациент в таком возрасте меньше болел, больше профилактические мероприятия проводились и чтобы ему было удобно и комфортно жить. У нас с 2019 года появилось такое новое направление, как гериатрия. В прошлом году мы открыли региональный гериатрический центр. По проекту наставничества мы стали пилотными в этом году, - рассказала Эржена Елаеева, консультант отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Бурятии.
На данный момент в Бурятии лишь три врача-гериатра. В целом по стране их около 1,5 тысяч, но необходимо две тысячи. Именно для увеличения количества специалистов этой направленности и создан проект.
- Есть пожилые люди, которых много и которые нуждаются в помощи. Именно поэтому родилась идея научить основным гериатрическим навыкам врачей первичного звена. Поскольку лучше всего это делается, когда кто-то старший рассказывает младшему о накопленном опыте, мы запустили этот процесс через врачей участковых врачей-терапевтов. Они много и долго работают в поликлиниках, имеют богатый опыт, в том числе общения с пожилыми, мы им рассказываем о гериатрических навыках, а они рассказывают о навыках работы с пациентами своим молодым специалистам, - рассказал Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова минздрава России.
За время действия проекта в Бурятии четыре доктора, два наставника и два молодых специалиста, получили возможность пройти стажировку в Москве.
- Данный проект нам дал очень много. Мы, в рамках данного проекта, участвовали в целой серии дискуссий, семинаров, нам была предоставлена возможность получить материал на целой серии вебинаров по клиническим вопросам. Были очень интересные формы и инструменты подачи информации, - отметила Сэсэгма Будаева, врач-терапевт Мухоршибирской центральной районной больницы.
Также сегодня, 8 сентября, в Улан-Удэ прошёл круглый стол по вопросам реализации проекта «Межведомственное взаимодействие в первичном звене здравоохранения». Врачи и работники сферы социальной защиты обсудили условия работы по уходу за пожилыми людьми.
Ни для кого не секрет, что во многих сельских и даже городских медучреждениях не хватает врачей. Проект «Межведомственное взаимодействие в первичном звене здравоохранения» направлен на то, чтобы социальные работники могли самостоятельно следить за состоянием здоровья их подопечных. В случае отклонений они сразу же будут сообщать врачам.
- Представьте, в поликлиниках не хватает медицинского персонала, а мы ещё говорим, что нужно приходить к людям старшего возраста. Врачи не успевают. В этой ситуации будет задействован новый механизм работы, который предполагает, что есть медработники, которые начнут работать очень тесно с персоналом социального обслуживания, - рассказывает Александр Шкребело, исполнительный директор Ассоциации профессиональных участников системы долговременного ухода.
- На сегодняшний день, помимо того, что социальные работники приносят еду или что-то купить, помочь убраться и так далее, им ещё необходимы какие-то навыки медицинского ухода. Не специализированного. Например, измерение давления и так далее. При необходимости, чтобы они могли вызвать участкового врача. Часть функционала, скажем так, перераспределить, для выполнения которого не обязательна специальная медицинская подготовка, - пояснила заместитель главного врача Центра восточной медицины Людмила Сергеева.
В Бурятии опытные врачи учат молодых специалистов гериатрии
Общество, Фото:
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