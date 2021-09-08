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В райцентре Бурятии впервые за долгое время уложен асфальт

В райцентре Бурятии впервые за долгое время уложен асфальт
Общество,  Фото:pixabay.com
Также принято решение о старте проектных работ по строительству моста через реку Орлик

В селе Орлик Окинского района Бурятии проверили ход дорожных работ. Здесь отремонтировали сразу несколько улиц, общей протяжённостью более 5 км. На капремонт из дорожного фонда республики выделили около 200 млн рублей с софинансированием из местного бюджета.

- Это первый промышленный асфальт в нашем районе. В 1986-87 годах вручную было уложено около одного километра асфальтобетонного покрытия, и конечно, с течением времени всё пришло в негодность. И вот на сегодняшний день у нас есть пять новых километров асфальта на двух центральных улицах и примыканиях к ним, – рассказал Матвей Мадасов, глава Окинского района.

На улицах установили освещение, устроили тротуары. До завершения работ осталось буквально пару недель.

- В 2018 году впервые побывав в Орлике, мы с главой приняли решение изыскать ресурсы из бюджета республики на приведение улиц райцентра в нормативное состояние. Для асфальтирования улиц нам пришлось организовать здесь асфальтовый завод, дробильный комплекс для заготовки щебня, ведь Окинский – это отдалённый район, и подрядчики сюда заходить не хотят. Прошло два года, и вот что мы видим сегодня: гладкие, ровные дороги, яркое освещение улиц, тротуары. Теперь женщины могут спокойно надевать туфли, не боясь увязнуть в песке. Теперь главная задача руководства района сформировать финансовый источник, чтобы всё это содержать в порядке. И как глава района доложил, они уже закупили необходимую технику, – пояснил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Кроме того, будут завершены работы по устройству системы водоотвода, укреплены откосы и заасфальтирована парковка перед районной администрацией.

Также рассмотрели вопрос по строительству моста через реку Орлик. Старый деревянный, который давно прогнил, был единственной транспортной артерией, соединяющей райцентр и удалённые сельские поселения. В них проживает около 1500 человек. В настоящее время здесь установлен временный мост.

- В ходе рабочей поездки было принято решение о старте проектно-изыскательских работ по мосту через реку Орлик. Предварительно обсудили нюансы технического задания, в рамках которого проектировщику необходимо будет рассмотрите два типа мостов в железобетонном и металлическом исполнении. Проведение проектно-изыскательских работ запланировано на 2021-22 год. Финансирование будет предусмотрено из дорожного фонда Бурятии. Реализация объекта скорее всего начнётся в 2023 году. Стоимость проектно- изыскательских работ варьируется от 5 млн рублей, стоимость самого моста будет известна уже после проведения этих работ, – отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

Кроме того, новые железобетонные мосты взамен старых деревянных появятся и на региональной дороге Монды – Орлик. В следующем году планируется строительство моста через реку Сорок на 114 км и реку Нур Холой на 117 км. До 2024 года планируется отремонтировать восемь мостов, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
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